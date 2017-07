Eis: 4 jaar cel voor steekpartij Apeldoorn

Een 40-jarige man uit Enschede die op kerstavond vorig jaar in Apeldoorn op straat mensen neerstak, moet vier jaar celstraf krijgen waarvan één voorwaardelijk, vindt de officier van justitie. Drie mensen raakten gewond. De politie schoot de man uiteindelijk in de voet.

De verdachte veroorzaakte in het uitgaangsgebied „chaos en paniek toen hij met de blik van een waanzinnige” met messen op mensen instak, zei de aanklager voor de rechtbank in Zutphen.

De verdachte was boos geworden op wat dronken mannen, die hem zouden hebben uitgescholden. Daarop stak hij op twee mannen in, met in iedere hand een mes. De derde man raakte gewond toen hij tussenbeide wilde komen. Volgens de Enschedeër wilde hij met de messen het groepje alleen maar imponeren, maar onder invloed van drank en drugs begon hij te steken.

De politieman schoot de verdachte terecht neer, zo bleek later uit onderzoek door de Rijksrecherche. De man luisterde niet en was een acute bedreiging voor zijn omgeving.

De uitspraak is op 3 augustus.