Eis: 4 jaar cel voor ontvoeren en misbruiken jong meisje

Tegen de Amerikaan James B. is een celstraf geëist van vier jaar voor het ontvoeren en misbruiken van een destijds 12-jarig meisje. Voor het meisje werd vorig jaar zomer een Amber Alert uitgedaan. Ze werd daarna samen met de 50-jarige B. in een Rotterdams hotel gevonden door de politie.

De Amerikaan ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt, maar het Openbaar Ministerie gelooft dat niet. DNA-sporen wijzen op misbruik en het meisje heeft ook verklaard dat B. aan haar heeft gezeten. Volgens haar waren ze verliefd en hadden ze een relatie.

B. was donderdag niet aanwezig in de rechtbank in Rotterdam. Hij zou acute leukemie hebben en terminaal ziek zijn. De rechtbank besloot daarom onlangs dat hij terug mocht keren naar zijn thuisland. De zaak zou hij via een videoverbinding bijwonen, de rechtbank had daar alles voor opgetuigd, maar B. liet zich niet zien. Volgens zijn advocaat had hij aangegeven te ziek te zijn. „Ik heb vanochtend nog contact met hem gehad, hij heeft geopperd dat hij naar het ziekenhuis zou gaan.”

Dat een jarenlange celstraf voor B. „feitelijk zou neerkomen op levenslang”, maakt de situatie niet anders, zei de officier van justitie. „Dat hij terminaal is, mag en kan volgens het OM niet van invloed zijn op zijn straf. Hij heeft op geen enkel moment - tot de dag van vandaag - verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden.”

De Amerikaan kwam eind juni vorig jaar op Schiphol aan en reisde door naar Rotterdam waar hij het meisje ontmoette op het treinstation. Hij gaf haar de sleutel van een hotelkamer in het Hilton waarna ze er twee dagen verbleven. Na het Amber Alert trof de politie het tweetal daar goeddeels ontkleed aan.

De twee kenden elkaar al maanden via een onlinepaardenspel, dat de dochter van B. ook speelde. Zijn dochter en haar moeder wonen in Nederland.