Eis 4 jaar cel voor dodelijk drankongeval

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Haag vier jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht, wegens het veroorzaken van een fataal ongeval met zijn auto. De man dronk te veel na een avondje karten met collega’s in Dordrecht en reed vervolgens te hard. De auto, met daarin twee collega’s als passagier, vloog uit de bocht en sloeg over de kop.

Een van de collega’s (20) overleed ter plaatse, de andere (22) raakte zwaargewond. De bestuurder kwam er met licht letsel vanaf. De man had zijn collega’s een lift aangeboden, maar had hen wel gewaarschuwd dat hij zou drinken. Het alcoholpercentage in zijn bloed was veel te hoog.

„Verdachte heeft zeer onvoorzichtig en gevaarlijk gereden, met grote gevolgen”, aldus de officier van justitie, die naast de celstraf ook een rijverbod van vijf jaar eiste. De verdachte heeft er bewust voor gekozen te gaan drinken en daarmee bewust zijn passagiers in gevaar gebracht, oordeelt de officier.

De zaak is gedaan door het OM in Den Haag, omdat een medewerker van justitie in Rotterdam een van de slachtoffers kent.

De rechtbank doet uitspraak op 29 november.