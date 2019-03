Eis: 3 jaar cel voor massaal opslaan vuurwerk

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat drie mannen celstraffen tot drie jaar krijgen opgelegd, omdat ze vele duizenden kilo’s illegaal vuurwerk voorhanden hadden. Ze hadden het opgeslagen in een bunker net over de grens in Duitsland, bleek vrijdag in de rechtbank in Zwolle. De verdachten, uit de omgeving van Den Haag, werden in oktober 2016 op heterdaad betrapt toen ze het spul aan het uitladen waren.

Het ging om 2500 mortierbommen (shells) behorende tot de zwaarste categorie vuurwerk en ruim 7700 kilo ander vuurwerk, waaronder bangers en flowerbeds die per stuk soms tientallen kilo’s wegen. Volgens het OM ging het om professioneel vuurwerk dat waarschijnlijk bestemd was voor de Nederlandse markt. De aanklager wees erop dat dit soort vuurwerk gevaarlijk is in handen van particulieren.

De hoogste strafeis was voor de hoofdverdachte, een 35-jarige man uit Leidschendam. Hij kreeg hulp van de twee anderen, 28-jarige Voorburgers, tegen wie het OM 1,5 jaar celstraf eiste, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Het is niet duidelijk of de verdachten zelf handelden in het vuurwerk of dat ze voor anderen werkten.

Uitspraak over twee weken.