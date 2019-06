Eis 3 jaar cel voor dodelijk schietincident

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar gevangenisstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een 22-jarige man uit Almere. Volgens justitie is hij verantwoordelijk voor de dood van een 20-jarige plaatsgenoot die op 27 februari 2018 overleed nadat hij door een kogel in zijn hoofd was geraakt.

Volgens de verdachte ging het wapen per ongeluk af en was er geen sprake van een ruzie of onenigheid. Het incident had plaats in de woning van de verdachte aan de Kapitein de Langestraat. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat het wapen defect was, waardoor het kan kloppen dat het is afgegaan zonder dat de trekker is overgehaald, zoals de verdachte ook verklaarde.

Volgens de officier van justitie is, mede op grond van DNA-sporen, bewezen dat het wapen van de verdachte was. Door te spelen met het wapen terwijl de loop op het latere slachtoffer gericht was, handelde hij in de ogen van het OM roekeloos. Daarom wordt hem dood door schuld en verboden wapenbezit ten laste gelegd.