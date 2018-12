Eis: 3 jaar cel voor ‘bankmol’ wegens overval

Voor hun rol bij een brute overval op een bejaarde vrouw in Bladel zijn woensdag tegen drie vermeende leden van de zogenoemde Rabo-bende lange celstraffen geëist. Tegen medewerker Mehmethan E. (23) van de Rabobank, die de overvallers zou hebben getipt over het grote geldbedrag dat het slachtoffer had opgenomen, eiste de officier van justitie drie jaar gevangenisstraf.

Voor de uitvoering van de overval eiste de aanklager tegen verdachte Nabil D. (25) zes jaar celstraf. Zijn DNA werd aangetroffen in de seniorenwoning van het slachtoffer. Tegen Rashid K., die een voorverkenning zou hebben uitgevoerd en op de uitkijk stond, eiste ze vier jaar cel.

De 78-jarige vrouw werd in de nacht van 6 op 7 september 2017 in haar seniorenwoning overvallen en toegetakeld. De overvallers maakten geen geld buit.

Het spoor leidde naar de Rabo-bende omdat de bejaarde vrouw twee maanden eerder 79.000 euro had opgenomen bij haar bank. Het geld lag echter niet meer in haar woning omdat ze het grootste deel aan haar zoon had gegeven.

Bankmedewerker Mehmethan E. kwam in beeld omdat hij in het banksysteem had gezocht naar informatie van de geldbestelling van het bejaarde slachtoffer. Volgens de politie is de Eindhovenaar een van de twee bankmollen die betrokken zijn geweest bij ten minste vier overvallen in 2017. In totaal raadpleegde het duo informatie van negentien klanten van de Rabobank die veel geld bestelden voor opname.

Zijn handlanger Lorenzo J. was vermoedelijk ook betrokken bij de overval in Bladel maar hij stond woensdag niet terecht. Lorenzo J. wordt in ieder geval wel vervolgd voor medeplichtigheid aan drie vergelijkbare overvallen op bankklanten in Roosendaal, Venlo en Zundert kort nadat ze grote geldbedragen hadden opgenomen.