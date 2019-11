Eis 3,5 jaar voor partij coke in auto

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam 3,5 jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Roosendaal. Hij liep op 19 juni tegen de lamp met 22 kilo cocaïne in zijn auto, weggestopt in een verborgen ruimte. De politie ontdekte de drugs - met een straatwaarde van 572.000 euro - tijdens een verkeerscontrole op de A13 ter hoogte van Delft.

Tijdens de controle vroegen de agenten de man of hij drugs bij zich had. Daarop leverde hij een klein zakje wiet in. De agenten besloten de auto te doorzoeken en vonden een magneet die doorgaans dient voor het openen van verborgen ruimtes. Uiteindelijk werd ook de verborgen ruimte ontdekt, met daarin negentien pakketten cocaïne.

Een huiszoeking bij de man leverde aan aantal mobiele telefoons op, waarmee versleutelde berichten konden worden verstuurd. Volgens het OM zijn dit soort telefoons geijkt gereedschap in de onderwereld. Dat de Roosendaler niet wist van de partij coke in zijn auto, wijst het OM naar het rijk der fabelen. De officier matigde de strafeis wel enigszins omdat de man geen strafblad heeft.

De rechtbank doet uitspraak op 27 november.