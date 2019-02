Eis: 3,5 jaar cel voor ongeval met twee doden

De 39-jarige Utrechtenaar Raymond N. moet 3,5 jaar cel krijgen en vier jaar zijn rijbewijs inleveren voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Uithof in 2016. Dat eiste de officier van justitie woensdag voor de rechtbank in Utrecht. Door het ongeval kwamen een 22-jarige neef van N. uit De Meern en een 26-jarige man uit Maarsen om het leven. De slachtoffers zaten in de auto van de verdachte. Die raakte zelf zwaargewond.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het N. dat hij een rood licht heeft genegeerd en met 80 tot 100 kilometer per uur een kruispunt over raasde, waar hij in botsing kwam met een lijnbus. Hij was onder invloed van alcohol en had geblowd.

N. ontkent in alle toonaarden en geeft de buschauffeur de schuld. Die had volgens N. voor hem moeten stoppen, omdat op de busbaan haaientanden stonden. „Als hij was gestopt had ik hier niet hoeven zitten. Hij had beter uit zijn doppen moeten kijken”, verweet N. „Dat deze buschauffeur hiermee wegkomt...”

De verkeerslichten hebben volgens N. geknipperd. Uit de gegevens van de verkeersinstallatie op het kruispunt blijkt echter dat het stoplicht voor N. al ruim een minuut rood was. N. ontkent ook dat hij de snelheidslimiet heeft overtreden. Dat een van zijn passagiers geen gordel droeg en uit de auto werd geslingerd, vindt hij evenmin zijn verantwoordelijkheid.

„Hij schuift de schuld alleen maar af, daar word ik helemaal krankjorum van”, zei de vader van een van de slachtoffers. „De door hem gekozen houding is voor ons kwetsend en onacceptabel. Twee jongens zijn overleden door uw keuzes”, zei een moeder tegen N. Die verweet het de ouders van de slachtoffers juist dat ze hem niet hebben bezocht toen hij in het ziekenhuis lag.

Het OM verweet N. dat hij totaal geen teken van medeleven heeft getoond. „Verdachte zwelgt in zelfmedelijden - minachting ten top.”

„Het was natuurlijk nooit de bedoeling dat deze jongens om het leven zouden komen”, zei N. in zijn laatste woord, maar hij betuigde geen spijt.

De uitspraak is op 13 maart.