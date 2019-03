Eis: 23 en 24 jaar voor liquidatie Nieuwegein

De Amsterdammer Reza J. (25) en de Amstelvener Denzel D. (25) moeten respectievelijk 23 en 24 jaar cel krijgen voor de liquidatie van Timon Badloe in Nieuwegein, op 28 november 2017. De officier eiste dat tegen hen voor de rechtbank in Arnhem.

De 43-jarige Adjai Badloe, vaak Timon genoemd, werd ’s morgens in zijn auto voor zijn huis aan de Apollolaan in Nieuwegein met acht kogels doodgeschoten. J. schoot en D. reed, volgens de officier. De verdachten staken in Vleuten de vluchtauto in brand. De politie pakte hen na een roekeloze vlucht met een tweede auto via de A2 bij het AMC in Amsterdam.

Denzel D. kreeg de opdracht tijdens een bodybuilding-gala van de Amsterdamse Soufian O., die met meer liquidaties in verband wordt gebracht, vermoedt de officier.