Eis 20 maanden voor op de weg leggen kei

Vanwege een poging tot moord is woensdag twintig maanden jeugddetentie, waarvan vier voorwaardelijk, geëist tegen de oudste van de drie jongeren die 24 juni een basaltkei op de weg legden in het Brabantse Schijndel.

Die nacht reed een 32-jarige zwangere vrouw tegen de 40 kilo zware kei op de slecht verlichte Structuurweg. Ze kreeg daardoor een klapband, belandde tegen een boom en raakte zwaargewond. De bewuste kei lag woensdag in de rechtszaal.

Zev M. (19) gaf aan dat hij niet zelf de kei op de weg had gelegd. Zijn twee destijds minderjarige medeverdachten (toen 16 en 17) zouden dat hebben gedaan, terwijl hij stond te plassen, vertelde hij de rechter. Die twee zeiden bij de politie echter ook dat niet zij de kei op de weg legden, maar de anderen.

Eerst hingen de drie bij de politie nog een verhaal op om er onderuit te komen, erkende M. „We durfden de waarheid niet te vertellen.” De politie prikte echter makkelijk door hun verzinsels heen. Ze luisterde namelijk hun gesprekken af waarin ze een verhaal in elkaar probeerden te zetten. Bovendien zat hun DNA op de steen.

De drie legden vaker spullen op de weg en bleven dan op een afstandje staan kijken. Dat ging dan om bijvoorbeeld een fiets, paaltjes of takken. „Kattekwaad. Dat vonden we lollig”, zei M.

De zaak tegen de andere twee is woensdagmiddag achter gesloten deuren.

De vrouw liep een incomplete dwarslaesie op. Het is niet zeker of ze ooit nog kan lopen. Ze was op het moment van het ongeluk ongeveer tien weken zwanger. De baby kwam begin dit jaar gezond ter wereld.

Uitspraak 29 mei.