Eis: 20 maanden voor brand Turks consulaat

Tegen een 35-jarige man die vorig jaar drie zelfgemaakte brandbare voorwerpen naar het Turkse consulaat in Amsterdam heeft gegooid, is een celstraf geëist van twintig maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. De man wilde met de brandstichting aandacht vragen voor de „Koerdische zaak”, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Amsterdam.

Uit camerabeelden blijkt dat de verdachte een eerste brandend voorwerp naar de voorgevel gooit, waardoor er brand ontstaat. Bij de twee andere voorwerpen zijn geen vlammen te zien. De brandweer blust de brand snel. De verdachte werd vlak daarna in de buurt aangehouden. Hij was in het zwart gekleed en sloeg wild om zich heen met een hamer en een mes. Toen hij op een agent afliep, loste die een waarschuwingsschot.

Volgens de aanklager was het een geluk dat er geen mensen in of bij het gebouw waren. De verdachte heeft zijn actie bekend en gezegd dat hij strijdt voor de belangen van de Koerden. Hij gaf toe dat hij dit protest niet zo had moeten doen, maar zei dat hij juist de avond had uitgekozen omdat er dan geen mensen aanwezig waren.