Eis: 20 jaar voor kofferbakmoord Oostvoorne

Het Openbaar Ministerie wil dat Leon van M. uit Brielle een celstraf krijgt van twintig jaar wegens de moord op Caroline van Toledo in 2005. De verdachte ontkent stellig, maar de aanklaagsters voerden maandag voor de rechtbank in Rotterdam tal van bewijsmiddelen op die volgens het OM overduidelijk aantonen dat Van M. de dader is.

Het 35-jarige slachtoffer werd in de vroege ochtend van 3 september 2005 in haar huis in Oostvoorne overvallen en mishandeld - mogelijk door meerdere daders - en in de kofferbak van haar eigen auto gestopt. Volgens de officier van justitie was het Van M. die de auto in brand stak in het nabijgelegen recreatiegebied Kruininger Gors. Uit sectie van haar verkoolde lichaam bleek dat de vrouw op dat moment nog leefde.

De verdachte móet hebben geweten dat ze nog leefde, omdat uit een DNA-spoor blijkt dat hij haar zelf stevig heeft vastgebonden, aldus de aanklaagster.