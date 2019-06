Eis 20 jaar cel en tbs voor vrouwenmoorden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag twintig jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen Sjonny W. Volgens de aanklaagsters staat vast dat de 46-jarige Amsterdammer verantwoordelijk is voor de dood van de sinds maart 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek (30) en dat hij de eveneens 30-jarige Roemeense Mirela Mos (in 2004) en de 26-jarige Monique Roossien (in 2003) om het leven heeft gebracht.

De opnieuw volledig in het zwart geklede W. hoorde de strafeis uiterlijk onbewogen aan. Hij heeft elke betrokkenheid ontkend. Maar volgens de officieren van justitie wijzen alle sporen in zijn richting en heeft hij geen geloofwaardige alternatieven kunnen aandragen.

Het OM legt hem driemaal doodslag ten laste en eist daarvoor de maximale straf. Moord is niet te bewijzen, aldus de aanklaagsters.