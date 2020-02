Eis 2 jaar cel voor inrijden op publiek bij cross in Leende

Tegen de 21-jarige autocrosser Ponserello M. uit Reuver is twee jaar celstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat hij zou zijn ingereden op publiek bij een cross in Leende. Dat gebeurde op 15 september. De officier van justitie beschuldigde M. maandag bij de rechtbank in Den Bosch van een poging tot doodslag.

De man kreeg ruzie nadat vanwege de veiligheid de derde manche van een cross was vervallen. Het was door droogte te stoffig om veilig te kunnen rijden. De coureurs kregen geen geld terug. M. werd daarop zo boos dat hij met een auto het publiek in zou zijn gereden bij de prijsuitreiking. Vijf mensen raakten daardoor gewond, onder wie een 14-jarige jongen.

De officier van justitie sprak van een „traumatische ervaring, een geluk dat iedereen het er levend van afbracht”. Naast de celstraf eiste de officier een rijverbod van vijf jaar en dat M. twee jaar niet bij autoraces mag komen.

M. vertelde maandag dat hij zich alleen nog kon herinneren dat hij in de auto stapte. Pas bij de politie hoorde hij dat hij mensen had geraakt. Verschillende slachtoffers waren naar de zitting gekomen. Een van hen zei dat hij bijna niet meer kan werken en nog altijd pijn heeft. „Een zot”, zei een ander boos. M. zou vol gas op de groep zijn ingereden. Bezoekers van de cross schatten in dat hij zo’n 50 kilometer per uur reed.

Een psycholoog die hem onderzocht, oordeelde dat de man licht verstandelijk beperkt is. Daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Ook adviseerde de psycholoog om het jeugdstrafrecht toe te passen. Hij gedraagt zich kinderlijk, las de rechter voor uit het rapport van de psycholoog.

De advocaat van de man stelde dat de snelheid van de auto onvoldoende vaststaat en dat daardoor niet bewezen is dat de man zo hard reed dat er doden hadden kunnen vallen. Hij vroeg ook een lagere straf.

Aanvankelijk dacht de politie dat de vriendin van M. tijdens het incident naast hem zat in de auto, maar later bleek dat dit niet het geval was.

Uitspraak 24 februari.