Eis: 18 maanden cel om Pinkpopdrama

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Maastricht 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 37-jarige man uit Heerlen. Hij wordt ervan verdacht op 18 juni 2018 door onvoorzichtig of onoplettend rijgedrag op een weg voor een camping op het Pinkpopterrein in Landgraaf een man doodgereden te hebben. Een vrouw en twee mannen raakten zwaargewond.

De slachtoffers zaten op de Mensheggerweg na te praten over hun bezoek aan Pinkpop toen ze werden overreden door het bestelbusje waarin de Heerlenaar reed.

De chauffeur reed door maar meldde zich later bij de politie. Volgens hem heeft hij de groep nooit gezien, ook niet toen hij eerder al in tegengestelde richting over de weg reed.

Het OM eiste ook ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van vijf jaar.