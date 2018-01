Eis 18 jaar na ingetrokken moordbiecht

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep bij het hof in Den Bosch achttien jaar cel geëist tegen de 42-jarige Wim S. De man zou op 19 december 2010 bij hun woning in Kaatsheuvel zijn partner Heidy Goedhart (34) met een steen op het hoofd hebben geslagen en gewurgd, omdat hij een ander had.

S. werd enkele maanden na de moord opgepakt, maar vanwege een gebrek aan bewijs drie maanden later weer vrijgelaten. Justitie zette daarna een grootscheepse undercoveroperatie op touw, die in september 2014 in Marbella tot een bekentenis leidde aan een geheim agent. S. trok de biecht na zijn aanhouding weer in.

De rechtbank vond de bekentenis echter geloofwaardig en veroordeelde S. in mei 2016 tot achttien jaar. S. herhaalde zijn ontkenning maandag bij het hof: „Ik ben onschuldig, ik heb het echt niet gedaan.”

S. zou Goedhart hebben omgebracht omdat hij ook een relatie had met een andere vrouw, zijn huidige echtgenote. De rechtbank stelde twee jaar geleden in het vonnis dat dat het motief was: „Verdachte had niet het lef en het fatsoen om de relatie met Heidy op de gebruikelijke manier te beëindigen.” Een echtscheiding was te duur of te lastig, zei de aanklager maandag.

S. vertelde het gerechtshof net als eerder dat hij de bekentenis deed, omdat hij een door de geheim agenten aangeboden baan hard nodig had. Volgens S. is hij zo erg onder druk gezet dat hij niet anders kon dan bekennen. De aanklager noemde dat ‘volstrekt oninvoelbaar’. „Het was vragen om een valse bekentenis”, zei zijn advocaat over de undercoveractie. Hij vroeg vrijspraak.