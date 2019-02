Eis: 18 jaar en tbs voor moorden Maastricht

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Maastricht 18 jaar cel en tbs geëist tegen een 38-jarige Syrische vluchteling. Hij wordt ervan verdacht eind 2017 in Maastricht twee mensen op gruwelijke wijze met messteken om het leven gebracht te hebben.

De uit Raqqa afkomstige man wordt ervan verdacht op 14 december 2017 in Maastricht een 46-jarige man en een 56-jarige vrouw te hebben gedood. Ook stak hij in op de 21-jarige dochter van de vrouw. Zij liep messteken op in haar gezicht en haar lijf. Een buurman redde haar leven door de aanvaller met een moersleutel neer te slaan.

Voor het OM telt zwaar mee dat I. eerder die dag tegen iemand had gezegd: „Als ik vanavond niet terugkom, ben ik dood of ik zit vast.” Volgens het OM wist hij wat hij deed. Het Pieter Baan Centrum (PBC) verklaarde de man eerder ontoerekeningsvatbaar. Maar het OM wil behalve tbs ook celstraf.

Op de Botsaartstraat in Maastricht stak I. zijn slachtoffer - de 46-jarige man - niet alleen talloze malen in zijn buik, maar sneed hij ook diens hals door. Nog geen kwartier later belde hij aan bij een woning aan de Joseph Postmesstraat. Toen de vrouw des huizes opendeed, werd zij met achttien messteken gedood. Meerdere messteken liep zij op in haar rug, toen zij probeerde te vluchten. Ook sneed I. haar tot vijf keer toe.

De dochter van de vrouw werd meerdere malen gestoken toen ze tussen I. en haar moeder sprong. Zij overleefde het geweld. Maar volgens het OM wordt ze als ze in de spiegel kijkt door de verwondingen aan haar hoofd steeds weer herinnerd aan de moord op haar moeder.

Het motief van I. blijft onduidelijk. De man verklaarde door ‘djinns’ (demonen) geteisterd te zijn. Ook beweert hij dat hij zich de tweede steekpartij niet herinnert. Het OM betwijfelt dat en vermoedt dat de man hierover liegt.

Advocaat Jules Heemskerk zei het „jammer te vinden dat het OM niet meegaat in de volledige ontoerekeningsvatbaarheid van het PBC.” Heemskerk werd overigens extra beveiligd en ging bij de rechtbank woensdagochtend via de achterdeur naar binnen.