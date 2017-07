Eis 18 jaar cel voor doodsteken man in 2003

Als het aan de officier van justitie ligt, gaat de 38-jarige Elvis P. achttien jaar de cel in vanwege het doodsteken van een plaatsgenoot. Dat gebeurde in 2003 in de Rosestraat in Rotterdam-Zuid. Zijn slachtoffer was Feyenoordsupporter Udo van Aken (28). Daarnaast wordt de verdachte beschuldigd van twee andere straatroven op diezelfde dag in Rotterdam, waarbij hij ook met een mes instak op zijn slachtoffers.

De moord bleef dertien jaar lang onopgelost, totdat de in Frankrijk geboren P. zich in het voorjaar van 2016 meldde op het politiebureau. Hij zei destijds „een Feyenoordsupporter” te hebben doodgestoken maar hij wilde er verder niets over zeggen. Het ging volgens hem om een uit de hand gelopen straatroof.

De rechtszaak vond maandag onder grote belangstelling plaats in de beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam.