Eis 16 jaar voor dodelijke schietpartij

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zestien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 40-jarige Tim S.. Volgens justitie heeft hij op 23 november de 19-jarige Ayman in de Amsterdamse wijk Kattenburg doodgeschoten. Ook zou hij op zes anderen hebben geschoten, van wie er twee gewond zijn geraakt. Aanleiding voor het dodelijke geweld was de diefstal door S. van een scooter van een van de jongens.

Die diefstal vond enkele dagen voor de schietpartij plaats. S. had de scooter met draaiende motor op de stoep zien staan en was ermee weggereden. De eigenaar daarvan en zijn vrienden haalden het voertuig niet lang daarna weer op, maar het beenkleed ontbrak. Daarbij werd geweld tegen S. gebruikt. Toen de jongen het kleed met zijn vrienden bij S. opeiste, op 22 november tegen middernacht, ontstond de confrontatie die in het fatale wapengeweld uitmondde.

S. heeft bekend, maar zegt dat hij uit zelfverdediging heeft geschoten. De groep jongens zou hem hebben mishandeld. Dat is op zichzelf wel komen vast te staan, maar volgens het OM rechtvaardigt dat allerminst het gebruik van een vuurwapen zoals S. dat heeft gedaan. Dat hij is gaan schieten is „de directe vergelding van hem aangedaan leed”, aldus de officier van justitie. Daarbij heeft hij de situatie zelf veroorzaakt, door de scooter te stelen en een doorgeladen wapen bij zich te steken.

De slachtoffers zijn van achteren beschoten toen zij wegrenden, bang voor het getrokken wapen. „Hij schoot op ons alsof we vogels waren”, heeft een van de jongens erover verklaard. Ayman werd driemaal geraakt. Ook de eigenaar van de scooter, Gianni L., werd getroffen. Hij was in januari 2018 het vermoedelijke doelwit van de schietpartij in een buurtcentrum op het naburige eiland Wittenburg, die het leven kostte aan stagiair Mohammed Bouchikhi (17).