Eis: 16 jaar en tbs voor moord op moeder

Het Openbaar Ministerie wil dat een 61-jarige man uit Oud-Beijerland een celstraf krijgt van zestien jaar en tbs met dwangbehandeling wegens moord op zijn moeder Mona Baartmans uit Delft. Hij wurgde haar op 23 september 2018 in zijn auto met een tiewrap op de parkeerplaats van een verpleeghuis, waar ze samen de zieke echtgenoot van het slachtoffer hadden bezocht. Daarna begroef hij haar in een bos in Heinenoord. Het lichaam werd daar ruim vijf weken later gevonden toen de politie twee tips kreeg over een damesschoen in het bos. Verdachte Ton L. heeft bekend.

De aanklaagster gaat uit van moord omdat L. volgens haar ruim vooraf had bedacht dat haar dood een oplossing was voor het geld van zijn moeder dat hij had vergokt. Hij had 40.000 euro gepind van haar rekening. Dat geld had L. aan zijn broertje moeten geven om in een kluis te stoppen, maar hij raakte alles kwijt in het casino, waar hij bijna dagelijks kwam. Het OM verweet hem verduistering.

Het OM sprak van een weerzinwekkende en mensonterende daad, die hij koelbloedig uitvoerde.