Eis 15 maanden in beroepszaak monstertruck

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep vijftien maanden celstraf geëist tegen de 53-jarige Mario D., de chauffeur van de zogeheten monstertruck die op 28 september 2014 tijdens een evenement in Haaksbergen op het publiek inreed. Het dramatische ongeval kostte drie mensen het leven. 23 mensen raakten gewond, veelal ernstig.

De rechtbank legde D. eveneens vijftien maanden celstraf op. Het OM had destijds anderhalf jaar cel geëist. D. ging in hoger beroep. Hij vindt de straf te zwaar en meent dat het incident niet zijn schuld is. Volgens D. bleef het gas hangen. Het OM bestrijdt dat, onder meer op basis van bevindingen van deskundigen. Het ongeval is niet aan een technisch mankement maar aan fouten van D. te wijten, aldus het OM.