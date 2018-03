Eis: 15 jaar cel voor dodelijke overval Gees

Voor de woningoverval in het Drentse Gees, waarbij op 30 juni 2016 een 69-jarige man om het leven kwam, zijn voor de rechtbank in Assen celstraffen tot vijftien jaar geëist. Volgens de officier van justitie zijn drie van de vier verdachten schuldig aan doodslag.

De aanklager eiste vijftien jaar cel tegen Abdelhak B. (28) uit Amsterdam en Anouar K. (27). De 25-jarige Yero V. uit Antwerpen hoorde dertien jaar eisen. Hij is de enige die heeft bekend. Zijn strafeis is lager, omdat hij niet eerder is veroordeeld voor geweld. De andere twee wel.

Fidan J. (25) uit Borgerhout, de vierde verdachte, moet als het aan de officier ligt twaalf jaar zitten. Hij zou op de uitkijk hebben gestaan tijdens de overval.

De daders maakten een onbekend geldbedrag en juwelen buit. Het slachtoffer werd zwaar mishandeld en overleed vlak nadat de daders waren gevlucht.

Het slachtoffer had met zijn vriendin een bungalowpark en verhuurde zijn huisjes vooral aan Poolse arbeiders. De aanklager denkt dat de daders zijn getipt dat het stel de huuropbrengst thuis in een kluis bewaarde.

De vriendin van het slachtoffer werd gedwongen de kluis te openen. In haar slachtofferverklaring zei ze dat „ze heel Gees bij elkaar had geschreeuwd” toen ze zag dat haar vastgebonden vriend was overleden. Ze eist bijna 1,2 miljoen euro schadevergoeding van de verdachten.

Van de drie hoofdverdachten zijn DNA-sporen teruggevonden in de woning. De ontkennende B. en K. zeggen dat ze nooit in Gees zijn geweest. Maar de aanklager noemde dit ongeloofwaardig en wees erop dat hun mobiele telefoons op masten bij het dorpje aanstraalden rond het tijdstip van de overval.