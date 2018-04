Eis: 14 maanden tegen verdachte (17) doodslag

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft veertien maanden jeugddetentie en jeugd-tbs geëist tegen een jongen van 17 die in december een 39-jarige inwoner van Sneek zou hebben doodgestoken.

De zaak werd donderdag achter gesloten deuren behandeld bij de rechtbank in Leeuwarden. De jongen is de ex-stiefzoon van het slachtoffer. Het OM verdenkt hem van doodslag. De duur van jeugd-tbs, de PIJ-maatregel, is minimaal twee en maximaal zes jaar.

De steekpartij vond plaats op 14 december 2017 rond 11.00 uur in de Johan Willem Frisostraat in Sneek. Het slachtoffer overleed voor zijn woning. De jongen werd ’s avonds na onder meer een oproep via Burgernet opgepakt.

Er werd dezelfde avond ook een 16-jarige vriend van de jongen opgepakt. De aanklager moet nog beslissen of hij eveneens wordt vervolgd.