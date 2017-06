Eis 14 jaar voor beschieten vol café Hilversum

Een dertigjarige man die in september 2015 een vol café in Hilversum zou hebben beschoten met een pistoolmitrailleur, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt veertien jaar de gevangenis in. Deze straf eiste de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Lelystad wegens poging tot moord.

Bij de schietpartij raakte „wonder boven wonder” niemand gewond. Maar dat kwam volgens de aanklager vooral omdat de man vlak voordat hij schoot, uit balans raakte waardoor de kogels het pand ernaast troffen.

De verdachte heeft volgens de officier willens en wetens de levens van veel cafébezoekers in gevaar gebracht. Mensen doken op de grond uit angst geraakt te worden door de kogels die de verdachte op enkele meters afstand afvuurde.

De man was in de nacht van 4 op 5 september het café aan de Havenstraat uitgezet en kwam daarna terug in een auto met twee anderen. Hij hakte met een kapmes meerdere keren op de deur in, die snel werd gesloten. Daarna keerde hij terug met het automatische wapen.

De politie hield de andere twee mannen na een achtervolging aan. Tegen hen werd eerder deze week anderhalf en zes jaar cel geëist.

De hoofdverdachte werd later opgepakt. Uit het onderzoek bleek dat hij ook met verdovende middelen bezig was. De officier beschuldigde hem van drugs- en wapenbezit en witwassen. In deze zaak werden nog drie anderen opgepakt, tegen wie dinsdag straffen tot drie jaar cel is geëist.