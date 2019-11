Eis 12 jaar cel voor dodelijke steekpartij

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam tegen een 25-jarige man twaalf jaar cel geƫist, wegens het doodsteken van een 44-jarige man. Het slachtoffer is met dertig messteken om het leven gebracht, in zijn woning in Amsterdam-Oost, op 30 augustus vorig jaar.

De verdachte werkte als schilder in de woning. Hij is op de dag van de steekpartij naar het buitenland vertrokken en op 13 november 2018 aangehouden in Frankrijk.

Justitie meent dat slachtoffer en verdachte ruzie hebben gehad over geld en de kwaliteit van het afgeleverde schilderwerk. Het slachtoffer zou schulden hebben en de schildersrekening niet hebben kunnen betalen.

De doodgestoken man werd gevonden door zijn zesjarige kind en zijn vrouw, die terugkeerden van vakantie. De woning was overhoop gehaald en er waren sieraden gestolen. Onder meer een vingerafdruk zette de politie op het spoor van de verdachte.

De rechtbank doet uitspraak op 6 december.