Eis: 12 jaar cel en tbs voor moordpoging Oss

Voor een mislukte moordaanslag op de criminele weduwe Bianca van der H. uit Oss is tegen een verdachte tbs’er vrijdag twaalf jaar celstraf geëist. Bovendien wil de aanklager dat de rechter wederom tbs met dwangverpleging oplegt.

Volgens de officier van justitie was verdachte Marco F. de schutter toen de vrouw in 2015 in haar eigen huis in Oss werd beschoten. Ze liep alleen een schampschot op en overleefde de liquidatiepoging, omdat het pistool van de dader na het eerste salvo haperde.

Een patroonhouder die na de schietpartij in het huis van het doelwit achterbleef, zette de politie op het spoor van F. Het magazijn en de gebruikte kogel pasten bij een pistool dat bij hem werd aangetroffen. Verder denkt de politie de verdachte te herkennen op camerabeelden die zijn gemaakt bij de aankoop van de telefoon die werd gebruikt om een afspraak te maken met Bianca van der H. Het slachtoffer heeft hem bovendien herkend op een foto en herkent zijn stem van het telefoontje.

Van der H. is een bekende in het criminele milieu. Ze was de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 werd gedood bij een schietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen, vermoedelijk wegens een conflict in het drugsmilieu. Zelf zat ze ook in de hennepteelt en vorig jaar werd ze nog veroordeeld voor wapenbezit.

Een motief voor de aanslag heeft Marco F. niet gegeven. Volgens de aanklager is hij een huurmoordenaar. De politie heeft aanwijzingen dat de opdracht van Martien R. kwam, maar voldoende bewijs was er niet. R. is lid van een beruchte Osse misdaadfamilie en werd ook verdacht van de moord op Hans van Geenen, maar werd in hoger beroep vrijgesproken. Een boek waarin Van der H. haar verhaal wilde doen over de moord op haar man was mogelijk zijn motief, denkt de politie.