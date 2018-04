Eis: 11 jaar cel voor uitbuiting zes vrouwen

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 46-jarige man uit Zoetermeer elf jaar de cel in gaat, omdat hij jarenlang zes vrouwen uitbuitte en misbruikte. Verdachte Rino S. maakte of hield de vrouwen verslaafd aan drugs. Vervolgens liet hij ze zich voor hem prostitueren zodat ze de ‘schuld’ die zij bij hem hadden opgebouwd, konden aflossen. Het verdiende geld pakte hij af maar de schuld werd nooit kleiner, zo bleek dinsdag voor de rechtbank in Den Haag.

S. richtte zich op kwetsbare vrouwen die weinig of geen familie of vrienden hadden en wierp zich bij hen op als vriend. Hij liet hen zich prostitueren in Zoetermeer, Gouda, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Waalwijk. De zaak kwam aan het rollen toen een van de slachtoffers in 2015 aangifte deed nadat zij ruim vier jaar door hem zou zijn misbruikt.

Daarnaast wordt S. verdacht van het maken van kinderporno met een zestienjarig meisje. Ook beschuldigt de officier van justitie hem van handel en bezit van cocaïne en heroïne en het bezit van een vuurwapen.

Uitspraak over twee weken.