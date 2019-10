Eis 1000 euro boete voor burgemeesterslek

Tegen gemeenteraadslid Sjef van Creij van de gemeente Den Bosch is een boete van 1000 euro geƫist, omdat hij zou hebben gelekt over de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester in 2017.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de naam van de belangrijste kandidaat gelekt naar ex-wethouder Jos van Son en de politieke kleur verteld tegen de gemeentesecretaris. Van Creij bekende alleen het laatste.

Maandagmiddag moet ook Van Son voor de rechtbank in Den Bosch komen. Hij wordt ervan verdacht dat hij de naam lekte tijdens een overleg tussen de Bossche wethouders. Hij verklaarde dat hij de naam had gehoord van Van Creij.

De zaak kwam naar buiten toen het Brabants Dagblad de sollicitatieprocedure gedetailleerd reconstrueerde. Bij het politieonderzoek werden ook telefoongesprekken met een journalist van de krant door de politie afgeluisterd. Toen dat bekend werd, ontstond veel ophef. Justitie vernietigde uiteindelijk die taps. Lekken naar de pers werd niet meer ten laste gelegd.