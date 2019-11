Tegen de 34-jarige Vlissinger Stephan T. is donderdag tien jaar gevangenisstraf geëist in de rechtbank in Middelburg. Het OM acht bewezen dat hij zes vrouwen op zeer brute wijze heeft verkracht en mishandeld. Dat zou zijn gebeurd in 2017 en 2018 tijdens meerdere dates na contact via datingsites.

Behalve de straf die de officier van justitie eist, willen de slachtoffers een schadevergoeding. Een slachtoffer wil bijna een ton. De overige slachtoffers eisen in totaal 25.000 euro.