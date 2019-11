Eis: 10 jaar en tbs voor doodsteken studente

Het Openbaar Ministerie wil dat verdachte Joël S. (24) wordt veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens doodslag op de Amerikaanse studente Sarah Papenheim. Hij stak zijn 21-jarige huisgenote op 12 december vorig jaar met 27 messteken dood in hun studentenhuis in Rotterdam. S. heeft dat bekend maar hij zei niet te weten waarom hij dit heeft gedaan. Ook weet hij niks meer van de steekpartij, zei S. woensdag voor de rechtbank in Rotterdam.

De aanklaagster zei dat ze opzet van S. bewezen vindt, omdat hij bewust de confrontatie had gezocht met Papenheim. Hij was om meerdere redenen boos op haar toen hij naar haar kamer ging, zo heeft hij verklaard. Volgens de officier van justitie had S. op dat moment een mes in zijn hand.

Omdat het OM niet bewezen vindt dat S. een vooraf bedacht plan had, vroeg ze om vrijspraak van de aanklacht van moord.