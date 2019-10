Eis 10 jaar en tbs om doden krantenbezorgster

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep tien jaar en tbs geƫist tegen de 32-jarige Biko M., wegens het doodsteken van de Schiedamse krantenbezorgster Anita van Dijk (51).

Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van 13 mei 2016 in Rotterdam-Delfshaven zwaargewond naast haar fiets met kranten gevonden. De vrouw was zeven keer met een mes gestoken, onder meer in haar nek. Ze bezweek een week later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De eis van het OM is gelijk aan de straf en maatregel die de rechtbank in Rotterdam M. in 2017 oplegde. De man ontkent. Onder meer DNA-sporen wijzen in zijn richting. Er is DNA van M. gevonden bij de verwondingen in de hals van het slachtoffer, onder de vingernagels van de vrouw en op een spuitbus deodorant. DNA van de vrouw is aangetroffen op een hoodie die na de arrestatie van de man in beslag is genomen.

De zitting bij het gerechtshof in Den Haag moest worden onderbroken toen twee zonen van het slachtoffer de verdachte uitscholden en bedreigden. De twee mannen werden uit de zaal verwijderd en moesten de zitting verder volgen vanaf de publieke tribune, achter glas.