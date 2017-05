Eis 10 jaar en tbs in zaak krantenbezorgster

Voor het doodsteken van de Schiedamse krantenbezorgster Anita van Dijk (51) heeft de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Rotterdam tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen verdachte Biko M. (30).

De officier van justitie acht op basis van gevonden DNA-sporen en onder meer telefoongegevens doodslag onomstotelijk bewezen. De verdachte heeft volgens de aanklaagster op 13 mei vorig jaar de vrouw op haar krantenronde door de wijk Rotterdam-Delfshaven met zeven messteken zodanig verwond, dat zij een week later aan de gevolgen overleed.

„Anita van Dijk is vanuit het niets neergestoken”, aldus de officier. „Het was een aanval zo heftig dat een deel van het mes in haar nek bleef steken.”

De vier gevonden DNA-sporen hebben volgens de aanklaagster „een zeer hoge bewijswaarde” en wijzen allemaal in de richting van M. Zijn DNA-sporen zijn onder meer gevonden op een jas van de krantenbezorgster en op een busje deospray, gevonden in de handen van de vrouw. Daarnaast is op een trainingsjack van de verdachte een bloedspoor met DNA van het slachtoffer aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie zegt bij de bepaling van de strafeis aansluiting te hebben gezocht bij de eis tegen Bart van U., de moordenaar van Els Borst. Hoewel de verdachte niet heeft meegewerkt aan psychiatrisch onderzoek, acht de officier op basis van een uitzonderingsgrond tbs met dwangverpleging noodzakelijk. De verdachte kampt sinds zijn zestiende jaar met psychische problemen, gedwongen opnames en veroordelingen. Zo heeft hij zijn broer met een mes in de hals gestoken.

„We moeten de samenleving beschermen omdat de kans op herhaling zonder een behandeling zeer groot is”, aldus de officier over de eis tot gedwongen verpleging..