Eis: 10 jaar cel voor moord op dochter Joëlle

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een voormalig echtpaar uit Zwaag wordt veroordeeld voor moord op hun dochter Joëlle Tromp (29) begin 2012 in Uitgeest. Jarenlang ging iedereen uit van zelfmoord, maar volgens de aanklaagster heeft stiefvader Leo den H. (64) Joëlle vastgehouden en heeft moeder Linda H. (60) haar daarna een zelfmoordmiddel toegediend. Tegen beiden eiste ze voor de rechtbank in Rotterdam een celstraf van tien jaar. De verdachten ontkennen.

Het OM stelt dat het hier niet gaat om hulp bij zelfdoding, wat ook strafbaar is, omdat juridische gezien degene met een doodswens dan zélf het dodelijk middel moet innemen. Joëlle echter kon door haar medische situatie het zelfmoordmiddel niet innemen, zei de aanklaagster. Bovendien heeft het stel dit middel, pentobarbital, volgens haar in de maand ervoor via internet in China gekocht. Bovendien weerspreken behandelaars en naaste familie dat Joëlle een serieuze en concrete stervenswens had. De officier van justitie sprak van „kalm beraad” door de verzorgers van Joëlle, die in een kwetsbare en ondergeschikte positie verkeerde.

De officier van justitie schoof de ontkennende verklaringen van de verdachten terzijde. Ze komen volgens haar niet overeen met de bevindingen en de verdachten veranderen steeds van mening.

De verdachten troffen Joëlle naar eigen zeggen in haar huis aan, in elkaar gezakt in haar rolstoel, toen ze al een zelfmoordmiddel had genomen. Joëlle zou vlak daarvoor haar moeder hebben gebeld en hebben gezegd dat ze het echt ging doen. Daarop zijn de twee naar het huis van Joëlle gegaan, naast dat van hun. Volgens Den H. was meteen duidelijk dat ze „hartstikke dood was”.