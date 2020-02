Eis: 10 jaar cel en tbs voor neerschieten fietser Groningen

In hoger beroep is tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Azim A., omdat hij een willekeurige fietser neerschoot in Groningen in oktober 2017. Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem donderdag voor het gerechtshof in Leeuwarden van een brute poging tot doodslag. Het toen 21-jarige slachtoffer raakte ernstig gewond door drie kogels, onder meer in zijn rug. Hij kan nooit meer lopen.

De verdachte schoot op het slachtoffer op de Korreweg in Groningen. Bij de rechtbank zweeg hij, maar tijdens een inleidende zitting in hoger beroep heeft hij bekend.

A. had samen met enkele anderen fietsers aangesproken, onder wie het slachtoffer. Toen hij weigerde iets te drinken met de verdachte, begon het groepje hem te duwen en slaan. Toen het slachtoffer daarop A. bij zijn jas greep, pakte A. zijn revolver. Hij schoot eerst één keer en toen een paar keer gericht op het wegrennende slachtoffer. A. zei niet te weten waarom hij dat deed. Ze lieten hem zwaargewond achter.

De verklaringen zijn volgens het OM zo vaag en geven geen duidelijkheid, wat frustrerend moet zijn voor het slachtoffer. De advocaat-generaal sprak van „een volstrekte zinloosheid. Om werkelijk niets is een man voor de rest van zijn leven zwaar getekend.”

A. werd eerder tot tien jaar cel en tbs veroordeeld, na een eis van twaalf jaar met tbs.

Uitspraak op 12 maart.