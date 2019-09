Eis: 1 jaar cel meenemen dochters naar Egypte

Tegen de 54-jarige Khaled el M. uit Breda is een jaar gevangenisstraf geëist omdat hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn dochters vijftien jaar lang heeft onttrokken aan het ouderlijk gezag van hun moeder. Volgens de officier van justitie heeft hij de twee meisjes, toen zes en twee jaar oud, in augustus 2003 na een vakantie in Egypte zonder toestemming van de moeder niet terug naar Nederland gebracht.

El M. werd begin 2018 gearresteerd nadat hij met zijn dochters naar Brussel was gevlogen. Hij stond sinds 2004 internationaal gesignaleerd.

„U heeft ervoor gezorgd dat de moeder haar dochters vijftien jaar lang niet heeft kunnen zien opgroeien”, aldus de officier maandag bij de rechtbank in Haarlem. „Langer onttrekken aan het gezag kan haast niet” merkte zij op, doelend op het feit dat gezag eindigt na het achttiende levensjaar.

De officier was ervan overtuigd dat alles een vooropgezet plan van El M. was geweest. Volgens El M. was het destijds echter de bedoeling dat het hele gezin uiteindelijk in Egypte zou gaan wonen. Nadat de moeder volgens El M. telefonisch had laten weten dit toch niet meer te willen, besloot hij naar eigen zeggen de meisjes bij zich te houden en op haar te wachten. Hij verklaarde ze niet meer terug te willen laten gaan nadat de moeder hem zou hebben geprobeerd te vergiftigen.

De moeder van de - inmiddels volwassen - meisjes sprak dit alles maandag stellig tegen. Zij heeft jarenlang strijd gevoerd om haar dochters terug te krijgen, juridisch en via de media. De moeder noemde El M. „in-en-in-slecht” en vroeg hoge schadevergoedingen, waaronder voor iedere dochter 20.000 euro omdat zij in Egypte besneden zouden zijn. „Onherstelbare schade, die eigenlijk niet in cijfers uit te drukken is”, aldus haar advocaat.

De rechtbank doet 14 oktober uitspraak.