Eis: 1 jaar cel meenemen dochters naar Egypte

Tegen de 54-jarige Khaled el M. uit Breda is een jaar gevangenisstraf geëist omdat hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn dochters vijftien jaar lang heeft onttrokken aan het gezag van hun moeder. De officier van justitie acht bewezen dat hij de twee meisjes, toen zes en twee jaar oud, in augustus 2003 na een vakantie in Egypte tegen de wil van de moeder niet terug naar Nederland heeft gebracht. El M. werd begin 2018 gearresteerd nadat hij met zijn beide dochters naar Brussel was gevlogen.

De moeder van de - inmiddels volwassen - meisjes heeft jarenlang strijd gevoerd om haar dochters terug te krijgen, juridisch en via de media. Zij was op de zitting bij de rechtbank in Haarlem aanwezig en vroeg om honderdduizenden euro’s schadevergoeding voor haarzelf en haar dochters. „Onherstelbare schade, die eigenlijk niet in cijfers uit te drukken is”, aldus haar advocaat.