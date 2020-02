Eis 1,5 jaar cel voor tientallen valse claims bij verzekering

Een man uit Houten die zeker tien jaar lang allerlei onheil verzon en als zogenaamd slachtoffer verzekeringsgeld zou hebben geïncasseerd, moet daarvoor worden bestraft met achttien maanden cel. Het Openbaar Ministerie eiste dat donderdag voor de rechtbank in Zwolle.

Het ging om schadeclaims voor letsel door bijvoorbeeld het uiteenspatten van een bierfles en een hond die hem van zijn fiets trok en om claims voor telkens terugkerend letsel aan zijn duim, waarvoor hij maandenlang kosten voor de invallers in zijn bedrijf declareerde. Ook zou hij hebben geprobeerd de verzekering op te lichten door te doen alsof hij slachtoffer was geworden van de terreuraanslag in Nice, in juli 2016.

De verdachte heeft volgens het OM over de jaren ongeveer vijftig valse claims ingediend voor een totaalbedrag van ruim drie ton. Hij vervalste ook rekeningen, documenten en getuigenverklaringen om de verzekeringsmaatschappijen geld af te troggelen. De verdachte ging volgens de officier van justitie schaamteloos en steeds op dezelfde wijze te werk. De mensen die volgens de Houtenaar aansprakelijk waren, wisten van niets. En als hij niet snel genoeg uitbetaald kreeg, uitte hij bedreigingen, zei de officier van justitie.