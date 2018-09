Eindsprint Delftse zonneauto in Zuid-Afrika

Met een eindsprint proberen studenten van de TU Delft zaterdag toch nog de overwinning te pakken in een race met zonneauto’s door Zuid-Afrika. Hun wagen lag op kop, maar door een straf op vrijdag is het team ingehaald door de grote rivaal uit Japan. Op zaterdag is de slotetappe van de Sasol Solar Challenge, naar Stellenbosch bij Kaapstad. Wie aan het eind de meeste kilometers heeft afgelegd, wint de race.

Het Nuon Solar Team kreeg straf omdat een van de studenten zijn tas in een volgauto van de concurrent uit Japan had gezet. Per ongeluk, hij was duizelig en misselijk door een voedselvergiftiging en de auto’s lijken heel erg op elkaar, zegt het team. Maar de Japanners klaagden over spionage. De organisator besloot dat de Nederlanders 116 kilometer van hun afgelegde afstand moeten inleveren. Daardoor veranderde hun voorsprong op de Japanners in een achterstand. Op de slotdag moet Delft ruim 30 kilometer goedmaken. Volgens het team wordt dat moeilijk.

De auto’s in de Solar Challenge rijden op zonne-energie, zonder brandstof. De race begon vorige week in Johannesburg. De auto uit Delft heeft een ingebouwde radar die ziet wat andere weggebruikers doen en daarop kan reageren, bijvoorbeeld door van het gas af te gaan, voordat de bestuurder doorheeft dat het nodig is. Zo kan de auto zuiniger rijden. Ook herkent de auto de omgeving en de route, zodat hij het vermogen daar op kan aanpassen.

Het Nuon Solar Team uit Delft won ook de vorige twee races in Zuid-Afrika.