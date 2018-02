Eindrapport overleden model Smit overgedragen

De sectie op het lichaam van de eind vorig jaar overleden Ivana Smit (18) is afgerond. De onderzoeksresultaten worden overgedragen aan de Maleisische politie. Begin deze maand kwam al naar buiten dat het Nederlandse model mogelijk al was overleden voordat ze van een balkon in een hotel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur viel.

Patholoog Frank van de Goot heeft daar meerdere aanwijzingen voor, onder meer dat er nauwelijks bloed lag op de plek waar haar val eindigde. Ook bleek ze al letsel te hebben voordat ze op 7 december van grote hoogte naar beneden stortte. Smit was eind vorig jaar op bezoek in de hotelkamer van een Amerikaans echtpaar.

De politie leek aanvankelijk uit te gaan van een ongeluk, maar haar familie gelooft dat niet. Op verzoek van de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra begon het Nederlandse Openbaar Ministerie eind december een oriënterend onderzoek naar de dood van Smit. Het OM bestudeert daartoe zowel het Maleisische als het Nederlandse autopsierapport. Naar aanleiding daarvan wordt gekeken of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek komt.