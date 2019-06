Eindhovense SP’er mag Turkije niet uit

Fractievoorzitter Murat Memis van de SP in Eindhoven mag Turkije niet uit. Volgens de Eindhovense burgemeester John Jorritsma werd Memis op 30 april in Turkije opgepakt tijdens een vakantie met zijn familie.

Hij zat korte tijd in een politiecel, maar inmiddels is hij daaruit vrijgelaten. Wel is zijn Nederlandse paspoort ingenomen wegens betrokkenheid met „de Koerdische zaak”, aldus de burgemeester dinsdagavond tijdens de aanvang van een raadsvergadering.

Turkije verdenkt Memis van het lidmaatschap van een verboden organisatie, de PKK. Volgens Turkije is dat een terroristische organisatie. Binnenkort moet Memis voor een Turkse rechter verschijnen.

Zijn familie is inmiddels weer thuis. Jorritsma wil zich verder niet uitlaten over de aanhouding van Memis. „Dat laat ik aan het ministerie van Buitenlandse Zaken die zich tot op het hoogste niveau intensief met de zaak bemoeit.”

Jorritsma vertelde de gemeenteraad dat hij zich vanaf het begin met de zaak heeft beziggehouden, in nauw overleg met het ministerie, de minister van Buitenlandse Zaken, de directeur consulaire zaken en met de Nederlandse ambassadeur in Turkije. „Ook ben ik nauw opgetrokken met de SP op landelijk en lokaal niveau, en heb contact onderhouden met de familie en met Murat zelf”, zei hij. „Lange tijd hebben we gehoopt dat diplomatieke druk ervoor zou zorgen dat de heer Memis zou terugkeren naar Nederland.”

„In samenspraak met diverse partijen doen we er alles aan om Murat Memis, als Nederlands staatsburger, terug te krijgen in ons land om hem met zijn familie en vrienden te herenigen. Om zijn belangen niet te schaden ga ik verder niet in op deze zaak.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Memis een uitreisverbod heeft. „De ambassade houdt contact met hem en verleent bijstand waar nodig en mogelijk. Nederland kan zich niet mengen in de rechtsgang, maar vraagt regelmatig aandacht van de Turkse autoriteiten voor dergelijke zaken”, aldus een woordvoerder.