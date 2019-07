Eindhovenaar vast voor schietpartij Rotterdam

Een 28-jarige man uit Eindhoven is gearresteerd vanwege een schietpartij ruim een maand geleden in de Jagthuisstraat in Rotterdam. Op 31 mei werd daar een 27-jarige Rotterdammer neergeschoten. Hij raakte zwaargewond.

De politie denkt dat de man uit Eindhoven de schutter is. Op dezelfde avond hield de politie al een 32-jarige man uit Boxtel en een 27-jarige man uit Capelle aan den IJssel aan. Die zitten nog steeds vast op verdenking van betrokkenheid.

Naar aanleiding van de schietpartij schreven bewoners van de Essenburgbuurt in Rotterdam-West een brief aan Ahmed Aboutaleb. Daarin vragen ze de burgemeester direct maatregelen te nemen omdat ze de geweldsdelicten in hun wijk zat zijn.