Eindhovenaar blijft vastzitten voor opslag fentanyl in schuurtje

De 42-jarige Eindhovenaar bij wie in februari ruim een kilo van de gevaarlijke stof fentanyl in zijn schuurtje werd gevonden, blijft vastzitten. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald in de eerste voorbereidende zitting.

De man bewaarde 1320 gram van de uiterst gevaarlijke en verslavende stof in een plastic zak die tussen tuingereedschap en kinderspullen in een stellingkast lag. De werking van fentanyl is te vergelijken met die van morfine, maar dan wel tachtig keer sterker. Het was, voor zover bekend, voor het eerst dat zo’n grote hoeveelheid fentanyl is gevonden in Nederland. Het wordt gebruikt in de medische wereld als verdovingsmiddel en pijnstiller. Een zeer kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn.

Het Openbaar Ministerie noemt het schokkend dat de stof bij een particulier voor het grijpen lag. Daarmee liep de Eindhovenaar voor zichzelf en zijn gezin een onaanvaardbaar risico, in de visie van het OM.

Naast het bezit van fentanyl verdenkt het OM de man ervan dat hij in de zomer van vorig jaar in Zaltbommel en Duitsland voorbereidingshandelingen pleegde voor de productie van synthetische drugs. In een loods in Zaltbommel werden de grondstoffen gevonden. De Eindhovenaar wordt daarnaast verdacht van betrokkenheid bij een andere drugsproductie. In loodsen in Alphen aan den Rijn en Lunteren vond de politie op 13 februari 2018 chemicaliën voor de productie van synthetische drugs.

De politie legde tijdens de doorzoeking bij de Eindhovenaar beslag op horloges, duizenden euro’s in contanten, verboden wapens en munitie. Op 28 juli wordt de zaak weer door de rechtbank behandeld.