Eindhoven ziet af van wietexperiment

Eindhoven doet toch niet mee aan de landelijke proef met legaal geteelde wiet. Dat schrijft burgemeester John Jorritsma woensdag aan de gemeenteraad. De stad had zich twee jaar geleden aangemeld voor deelname, maar trekt zich nu alsnog terug.

Er doen volgens Jorritsma te weinig gemeenten mee aan het experiment. Ook is de beperkte duur van de proef riskant voor de coffeeshops. Na beëindiging van de proef is het maar de vraag of de coffeeshops nog wel terug kunnen naar de illegaliteit om wiet in te kopen, aldus Jorritsma.

Verder staan de Eindhovense coffeeshops niet te trappelen om mee te doen onder de huidige voorwaarden. Die beperkt hun handelsvoorraad op een manier, die de shops afwijzen. Daarnaast zouden de shops tijdens de proef te weinig soorten wiet kunnen verkopen om te kunnen concurreren met de illegale straathandel. De verplichting dat alle coffeeshops mee moeten doen met de proef, vindt in de ogen van Jorritsma ook geen genade.