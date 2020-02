„Eindhoven vervangt Palestina-bord”

De gemeente Eindhoven gaat straatnaambordjes vervangen waarop een verwijzing staat naar Palestina. Dat zegt het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) op basis van een brief van de gemeente die het NIW in handen heeft.

Op bordjes van onder andere de Jerusalemlaan, Nazarethlaan, Samarialaan en het Tiberiaspad staan nu nog toevoegingen als ”plaats in Palestina” en ”gebied in Palestina”. De bordjes hangen er al lange tijd. De afgelopen jaren is meerdere keren door diverse mensen geprotesteerd tegen de vermelding, omdat de plaatsen en gebieden niet in Palestina, maar in Israël liggen. Onder andere Christenen voor Israël vroeg om het aanpassen van de bordjes. De kwestie leidde ook tot Kamervragen van de PVV.

Enkele jaren geleden zegde de gemeente dat de toevoegingen zouden worden verwijderd als de bordjes aan vervanging toe zijn. Dat kan nog jaren duren. Het lijkt er op dat de gemeente nu toch tot vervanging over wil gaan.