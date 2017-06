Eindhoven schrapt parkeerboetes bij Airport

De gemeente Eindhoven schrapt alle parkeerboetes die sinds zondag zijn uitgedeeld in de buurt van Eindhoven Airport. De gemeente heeft dat besloten omdat parkeren bij het vliegveld een chaos is geworden sinds de instorting van een parkeergarage in aanbouw op zaterdagavond.

„Veranderingen hebben gezorgd voor onduidelijkheid over waar wel en niet geparkeerd mag worden”, laat de gemeente weten in een verklaring. In totaal zijn daarom ongeveer 150 parkeerboetes geschrapt. Omdat de situatie nog steeds blijft veranderen krijgen parkeerders voorlopig geen bekeuring maar een waarschuwing.

Door nog onbekende oorzaak stortte op de bouwplaats bij het vliegveld een deel van de nieuwe parkeergarage in. Niemand raakte gewond maar de ravage is groot.