Eindhoven krijgt weer 15 coffeeshops

Eindhoven krijgt straks weer vijftien coffeeshops. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad van burgemeester John Jorritsma.

Eindhoven had in het verleden ook vijftien coffeeshops. Maar in 2012 werd besloten tot een uitsterfbeleid. Sindsdien verdwenen drie coffeeshops zodat er nog twaalf over zijn. Jorritsma wil dit aantal de komende jaren weer op vijftien brengen. Anders komt de gewenste kleinschaligheid van de coffeeshops volgens hem onder druk te staan. Door het verdwijnen van de drie coffeeshops nam ook de straathandel toe.

Om die tegen te gaan wil Jorritsma ook volgend jaar buitenlanders in de coffeeshops toelaten. Sinds de invoering van de wietpas in 2013 was dat verboden, maar al in 2015 draaide de gemeente dat verbod terug wegens de toegenomen straathandel, die vervolgens weer afnam.

Daarnaast dreigen de twaalf overgebleven coffeeshops zoveel toeloop te krijgen, dat levering van wiet via de achterdeur een probleem wordt. „Coffeeshops zouden in die situatie deels verbonden zijn met de georganiseerde cannabisteelt”, aldus de burgemeester, die dit onwenselijk vindt.

Waar de drie nieuwe wietwinkels komen, wordt nog bekeken, aldus Jorritsma in zijn vrijdag gepresenteerde coffeeshopbeleid 2020.