Eindhoven krijgt ‘stadsbos’ in hartje stad

Eindhoven krijgt een ‘stadsbos’ in het hart van de stad, op slechts twee minuten lopen van het centraal station. Dat is het winnende plan voor de herontwikkeling van het zogeheten VDMA-terrein.

Projectontwikkelaar Being Development heeft samen met onder meer architectenbureau OMA een ontwerp gemaakt met daarin het ‘Brabants Stadsbos’ van ongeveer 3500 vierkante meter. Het gaat niet om een park maar echt om een bos, benadrukken de ontwerpers.

Het totale VDMA-terrein beslaat ongeveer twee hectare. Er komen ook circa vijfhonderd woningen plus diverse kantoren. De locatie bevat verder nog enkele historische panden, waaronder een voormalige luciferfabriek. Daar blijf een deel van staan.

Meerdere ontwikkelaars hadden bij de gemeente Eindhoven voorstellen ingediend. Na een selectieprocedure van meer dan een jaar kwam het plan van Being als winnaar uit de bus. Wethouder Yasin Torunoglu (wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling) is enthousiast: „Het VDMA-terrein wordt een levendig onderdeel van de binnenstad.” Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

De ontwikkelaar wil nu al beginnen met een tijdelijke invulling van de aanwezige panden. Ondertussen werken de gemeente en Being aan een definitieve koopovereenkomst. Daarna worden de ontwerpen verder uitgewerkt. Als alles volgens plan verloopt, is de bebouwing in 2024 klaar.

Being is tevens de ontwikkelaar van hotel nhow Amsterdam RAI. Dit gebouw, dat bestaat uit drie gestapelde driehoeken, verrijst naast de snelweg A10.