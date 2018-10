Eindhoven Airport: OVV-rapport wake-up call

Eindhoven Airport zal als opdrachtgever van volgende bouwprojecten zijn „bijdrage leveren aan de noodzakelijke verbetering om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen”. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de ingestorte parkeergarage bewijst volgens de directie van de luchthaven „dat een goed contract nog geen garantie is voor een veilige uitvoering”.

Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport NV, zegt zich in een reactie zeer bewust te zijn van de betekenis van het incident van 27 mei 2017. „Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen en kunnen we het incident daarom beschouwen als een wake-up call.”

Volgens Meijs kunnen alle betrokken partijen de juridische verantwoordelijkheden aan de voorkant nog zo helder met elkaar afspreken, „uiteindelijk moet een gebouw gewoon blijven staan”.