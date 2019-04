Eindhoven Airport mag niet verder groeien

Vliegveld Eindhoven Airport mag alleen maar groeien als de geluidsoverlast fors wordt teruggedrongen. Dat geluid moet in 2030 30 procent minder zijn dan in 2019. Het vliegveld kan dan „groeipotentieel” verdienen door vermindering van de geluidbelasting. „Zo beloon je het inzetten van schone en stillere vliegtuigen.”

Dat adviseert ex-staatssecretaris Pieter van Geel in een donderdag aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat overhandigd rapport. Van Geel is voorzitter van de zogeheten Proefcasus Eindhoven Airport.

Het aantal vliegbewegingen rond Eindhoven Airport is nu maximaal 43.000 per jaar. Het vliegveld zelf beperkte zich dit jaar al tot 41.500 vluchten. Van Geel adviseert dit aantal door te trekken tot de invoering van een nieuwe systematiek in 2022. „Voor een hinderreductie op de korte termijn stel ik voor geen geplande vluchten vanaf 23.00 uur meer te laten plaatsvinden”, zei hij donderdag.

In zijn advies zet Van Geel onder meer in op minder geluidsoverlast, het verbeteren van de luchtkwaliteit, en het herstel van het vertrouwen met de omgeving. Omwonenden klagen al jaren over onder meer de overlast van geluid en fijnstof.

„Tot nu toe wordt het aantal vluchten bepaald en kijken we naar de geluidbelasting”, aldus Van Geel. „Ik pleit voor een koerswijziging van 180 graden. Stel een scherp handhaafbaar doel voor de geluidbelasting en kijk vervolgens welk aantal vluchten daarbij past.”

„Hoewel de luchtkwaliteit rondom Eindhoven Airport voldoet aan de normen, is het zaak om in te zetten op de reductie van stikstof- en fijnstof-emissies”, zei Van Geel.