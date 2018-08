Eindhoven Airport heeft geen last van de storing bij de Luchtverkeersleiding op Schiphol. Het vliegverkeer verloopt normaal. Een vlucht van Transavia uit Malaga richting Schiphol is uitgeweken en in Eindhoven geland, aldus een woordvoerder.

Er is op Eindhoven Airport vanwege het drukke schema per dag ruimte voor maximaal twee uitwijkvluchten.